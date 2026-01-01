【その他の画像・動画等を元記事で観る】 NiziUが、2026年の活動を示唆するムービー『We need U 2026』を自身の公式YouTubeにて公開した。 ■各メンバーの個別Instagramアカウントが開設！ 公開された映像は、アーティスティックな世界観のなか、各所に彼女たちが2026年に繰り広げるであろう活動のヒントが散りばめられた興味深い内容。NiziUのビジュアルの美しさはもちろんのこと、独特の緊張感さえも