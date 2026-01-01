「もしも宝くじが当たったら」と想像するとワクワクしますよね。しかし、実際に当選したことで、不幸になってしまう人もいるようで？今回は、1千万を当てたある夫婦のエピソードをご紹介します。当選を夫に伝えたら…「年末に買った宝くじで1千万が当たりました。当選がわかり、大興奮で夫に伝えました。とはいえ、当たったのは1千万。私は旅行したり、家具や家電を買い替えて少し贅沢をしたら、残りは貯金しようと考えていまし