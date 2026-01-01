¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁÂè70²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³±ØÅÁ¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¡Ë¤Ï1Æü¡¢·²ÇÏ¸©Ä£È¯Ãå¤Î7¶è´Ö100¥­¥í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£1¶è¡Ê12.3¥­¥í¡Ë¤Ï¡¢ÉÙÅÄ½ÔÊ¿¡Ê¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¡Ë¤¬¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ND¥½¥Õ¥È¤ÎÅì³¤ÎÓ¹¨°ì¤¬½øÈ×Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤¬¡¢5¥­¥í¼êÁ°¤ÇÂç½¸ÃÄ¤ËµÛ¼ý¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Í­ÎÏÁª¼ê¤¬¸£À©¤·¹ç¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£10¥­¥í¼êÁ°¤ÇÈ¢º¬±ØÅÁ1¶è¶è´Öµ­Ï¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎµÈµïÂçÏÂ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬ÀèÆ¬¤Ø¡£ºòÇ¯¤ÎÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½¤ÎµÈÅÄÍ´Ìé¡Ê