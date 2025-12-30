2025年の文化界は、韓国文化への自負心を刺激する成果が次々と登場した一年だった。その頂点には、Netflixアニメーション映画『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』（以下、『KPOPガールズ！』）のグローバルな人気がある。今年6月に公開されたこの作品は、K−POP音楽を借用するだけにとどまらず、アイドルシステムやファンダム文化、音楽番組や授賞式に至るまで、韓国大衆文化の作動方式をひとつの世界観として編み上げた。OST