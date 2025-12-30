ヒューストン・ロケッツ vs インディアナ・ペイサーズ日付：2025年12月30日（火）開催地：トヨタ・センター（Houston）最終スコア：ヒューストン・ロケッツ 126 - 119 インディアナ・ペイサーズ NBAのヒューストン・ロケッツ対インディアナ・ペイサーズがトヨタ・センター（Houston）で行われた。 第1クォーターはヒューストン・ロケッツがリード