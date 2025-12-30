記者団に話すトランプ米大統領＝29日、米南部フロリダ州パームビーチ（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は29日、南部フロリダ州で記者団に、ベネズエラの麻薬組織が船に麻薬を積み込む港湾地域を攻撃したと認めた。「大きな爆発があった」と述べたが、具体的な場所や攻撃方法は説明しなかった。反米マドゥロ政権退陣を目指して圧力を強化しており、ベネズエラに対する初の地上攻撃の可能性がある。トランプ氏は「