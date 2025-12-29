中国国務院台湾事務弁公室の陳斌華報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京12月29日】中国国務院台湾事務弁公室の陳斌華（ちん・ひんか）報道官は29日、中国人民解放軍東部戦区が同日に台湾島周辺で開始した演習「正義の使命−2025」について、「台湾独立」分裂勢力と外部の干渉勢力に対する厳正な警告であり、国家の主権と領土の一体性を守るための必要かつ正義を示す行動だと表明した。陳氏は次のように述べた。頼清徳（ら