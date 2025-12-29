JR秋葉原駅 1階改札内 AKIBA LINKにて、1／6（火）〜 1／15（木）の期間、「ウルトラマンシリーズ60周年 駅ナカ POP UP SHOP in 秋葉原駅」が開催される。JR秋葉原駅 1階改札内 AKIBA LINKにて、「ウルトラマンシリーズ60周年」プロジェクトを記念した「ウルトラマンシリーズ」の駅でのウルトラマンPOP UP SHOPが開催！ 雑貨、アパレル、フィギュア等、様々なウルトラマン商品を取り扱うメーカーが参加する。円谷プロからは60