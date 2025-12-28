西山智樹＆前田大輔のドキュメンタリー『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦』の第5回が、本日12月28日に『シューイチ』（日本テレビ）内にて放送。新グループ TAGRIGHTのメンバーが明らかになった。 （関連：【画像あり】TAGRIGHT、メンバーソロアーティスト写真） メンバーには、候補者としてこれまで合宿に参加していた今井魁里、岸波志音、ジェイ、若松世真、小林大悟の5