毎年多くの人が来場する「阪急バレンタインチョコレート博覧会」。2025年は過去最速でオンラインストアにて約160ブランドの販売が開始。オンラインで注文することでお得かつ便利に、バレンタイン期間の買い物を楽しむためのポイントを紹介する。【写真】「イヴァン・ヴァレンティン」イヴァン トリュフ 2個入り阪急バレンタインチョコレート博覧会2026■人気商品をオンラインで事前予約！店舗受取