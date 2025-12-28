早期購入キャンペーンあり！「阪急バレンタインチョコレート博覧会2026」が阪急百貨店オンラインストアで開幕
毎年多くの人が来場する「阪急バレンタインチョコレート博覧会」。2025年は過去最速でオンラインストアにて約160ブランドの販売が開始。オンラインで注文することでお得かつ便利に、バレンタイン期間の買い物を楽しむためのポイントを紹介する。
【写真】「イヴァン・ヴァレンティン」イヴァン トリュフ 2個入り
■人気商品をオンラインで事前予約！店舗受取サービス
オンラインストアで注文・決済を完了。阪急うめだ本店イベント会場でピックアップが可能。なかには「イヴァン・ヴァレンティン」「ワンス・アポン・ア・タイム」など、店舗で購入できない事前予約が必須のブランドもある。
■阪急うめだ本店受取 事前予約：2025年12月15日18時から受付開始
・「イヴァン・ヴァレンティン」イヴァン トリュフ 2個入り(1481円)
・「ワンス・アポン・ア・タイム」What The Fudge(4206円)
■オンラインストアでは約160ブランドをラインナップ
バレンタインチョコレートを24時間、いつでもどこでも、好きなタイミングでスムーズに購入できる。
・「コムワガシ」KOMU MONAKA 4pcs(1836円)※オンラインストアのみでの販売
・「クルイゼル」コフレ・ル・ショコラ No.15(6966円)
■バレンタインを先取り！早期購入キャンペーン
2025年12月5日〜31日(水)まではさらにお得に。期間中の購入金額が合計5500円以上でもれなく500ネットポイントをプレゼント。
※期間中ひとり1回限り
※ネットポイントとはHANKYU HANSHIN E-STORESでのお支払いに「1ポイント＝1円」で利用できる
■阪急阪神百貨店 E-STORES LINE公式アカウントでよりスムーズに
LINE公式アカウントを友だち追加すると、バレンタインなど最新情報をタイムリーに受け取れる。また店舗受取サービスで必要な受取用二次元バーコードもすぐに出すことができ、混雑した店舗内でもスマートに。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
