¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¡á7Æü¡¢¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¡ÊAP¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ë»æ¥Ï¡¼¥ì¥Ä¤Ï27Æü¡¢¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤¬28Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤Î¤¿¤áÊÆÆîÉô¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ë¸þ¤±¤Æ½ÐÈ¯¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÊó¤¸¤¿¡£²ñÃÌ¤Ï29Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ò½ä¤ëÏÂÊ¿·×²è¤ä¥¤¥é¥óºÆ¹¶·â¤Î·×²è¤Ê¤É¤ò¶¨µÄ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÉðÁõ²ò½ü¤ä¼£°Â°Ý»ý¤òÃ´¤¦¹ñºÝ°ÂÄê²½ÉôÂâ¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¤¬¸«