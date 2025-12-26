星野リゾートが展開する「リゾナーレ熱海」(静岡県熱海市)は2026年3月20日から、「今日は定時で帰ります〜ご褒美漁旅〜」(3名1室利用時1名あたり67,605円〜)を提供する。伊勢海老漁とホテルステイで週末を彩る宿泊プラン「今日は定時で帰ります〜ご褒美漁旅〜」2026年3月20日〜5月1日の期間の毎週金曜日から1泊2日で、都心からわずか40分の熱海で過ごす特別な宿泊プランを提供する。定時退社後すぐに熱海に向かい、翌日には絶景の