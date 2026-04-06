4月2日放送の『ZIP!』（日本テレビ系）の新コーナー「アポなしアサ飯」。炎上を意識したとみられる“編集の変化”が、かえって違和感を生んでいる。「話題の街にいる食のプロフェッショナルに声をかけ、朝ごはんを一緒に食べさせてもらう、突撃ロケ企画です。この日は俳優の前田公輝さんが、鎌倉で“食の匠”探しに挑戦しました」（テレビ誌記者）交渉の末、前田がOKを取りつけたのは「旭日小綬章を受章した、日本一の納豆を作