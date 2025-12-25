2025年12月22日、韓国メディア・ヘラルド経済は、高額報酬をうたう東南アジアの求人広告に応じた韓国の若者たちが、現地で犯罪組織に拘束され、電話詐欺などの加害者へと変貌している実態と、その処罰をめぐる法的論争について報じた。記事によると、韓国の若者が「高収入」を餌に東南アジアへ誘い出された後、現地で監禁や拷問を受ける事案が多発していることを受け、韓国政府は現地警察と協力した救助活動を進めているが、救出後