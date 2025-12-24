尾崎氏が死去男子ゴルフで国内ツアー最多となる通算94勝を挙げた“ジャンボ”こと尾崎将司氏が24日、S状結腸がん（ステージ4）のため死去したと発表された。78歳だった。同日、松山英樹がコメントを発表。「驚きと悲しみに包まれております」と追悼した。尾崎氏は23日の午後3時21分、S状結腸がんのため永眠。約1年前に診断された後、本人の強い意志により自宅療養を続けていた。葬儀は近親者のみで行われ、後日お別れの会の開