男子ゴルフの国内ツアーで最多の通算94勝を挙げているレジェンド、ジャンボ尾崎こと尾崎将司（おざき・まさし）さんがS状結腸がんのため23日午後3時21分に死去した。78歳。日本ゴルフ界から悲しみの声が寄せられえた。一般社団法人日本ゴルフツアー機構（JGTO）会長の諸星裕氏は「突然すぎる訃報に接し、絶句しました。ゴルフ界は、あまりにも偉大過ぎる方を失ってしまいました」と追悼。「常に第一線での活躍で男子プロゴルフ