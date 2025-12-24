¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò2Ç¯Ï¢Â³¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÀ©ÇÆ¤ËÆ³¤­¡¢¼«¿È¤â4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¡£¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¡¢µÙÂ©¤È°Â¤é¤®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê²ÈÂ²¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ­¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÃå¤±¡¢¹õÇò¤Î¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¤Ç²ÈÂ²¥Ç¡¼¥È¤¹¤ëÂçÃ«Áª¼ê¤È¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¡ÖºòÇ¯¤Î¥ª¥Õ¤Ë¤ÏºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤ÈNBA¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²ÈÂ²¤Ç