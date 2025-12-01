¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î´Ä¶­³èÆ°²È¡¢¥°¥ì¥¿¡¦¥È¥¥¥ó¥Ù¥ê¤µ¤ó¤¬¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¿Æ¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÃÄÂÎ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¥Ç¥â¤Ë»²²Ã¤·¡¢·Ù»¡¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥°¥ì¥¿¤µ¤ó¤Ï23Æü¡¢¥í¥ó¥É¥óÃæ¿´Éô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿Æ¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÃÄÂÎ¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¹³µÄ¥Ç¥â¤Ë»²²Ã¤·¡¢·Ù»¡¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ì¥¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¥×¥é¥«¡¼¥É¤ò¼ê¤ËºÂ¤ê¹þ¤ß³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·³ÍÑµ¡¤Ë