あすはクリスマスイブ。イベントを盛り上げる“強い味方”が3年ぶりに登場です。ラッコの展示が全国的な人気を誇る三重・鳥羽市の鳥羽水族館。現在、館内には高さ5メートルのクリスマスツリーが約2000球のLEDで彩られています。このツリーをさらに輝かせるのが、水槽内で泳ぐ「デンキウナギ」です。現在、鳥羽水族館には6匹のデンキウナギが飼育されていて、エサを食べる時などに強い電気を発生させるそうです。そのため、ツリーの