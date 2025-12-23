２０２６年ミラノ・コルティナ五輪最終選考会を兼ねたフィギュアスケートの全日本選手権が２１日に幕を閉じ、各種目の代表選手が決定した。女子は５連覇の坂本花織（２５＝シスメックス）が３大会連続の代表に内定。シニア転向１年目の中井亜美（１７＝ＴＯＫＩＯインカラミ）も初代表の座を勝ち取った。エースとヒロイン候補の滑りはプロの目にどう映ったのか――。五輪２大会連続出場の鈴木明子さん（４０）が分析した。今季