横浜Mが、J2札幌のMF近藤友喜（24）を獲得することが22日までに決定的となった。複数の関係者によれば条件面で既に合意。一両日中にも正式発表される見通しという。前橋育英から日大に進学した近藤は、特別指定選手を経て23年に横浜FCに正式入団。プロ1年目から定位置を奪取し、24年に当時J1だった札幌に完全移籍した。右サイドを主戦場に複数ポジションをこなす万能型。新天地でさらなる飛躍を目指す。