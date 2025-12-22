北海道・浦河町の牧場で「やったねあんたねぇ」「やらかしたねぇ」と声をかけられているのは…なんと猫。アライグマ対策のために設置した箱型の捕獲罠に、うっかり厩舎猫がかかってしまった様子がXで話題になっている。【動画】罠にかかり「出せ〜！」とブチギレる猫さん投稿したのは、牧場を営むタカヲさん（@takaosan0309）。動画には、心底びっくりした表情で「出せ〜！」と訴える猫ちゃんの姿が映ってる。「自業自得なのにご立