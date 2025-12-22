中居正広氏（53）がフジテレビの元女性アナウンサーとのトラブルを報じられ、表舞台から姿を消してはや1年。3月31日にフジテレビの第三者委員会から自らの行為が「性暴力」と認定されると、中居氏は弁護団を結成し、現在も名誉回復に向け反論を続けている。スポーツ紙記者が語る。【写真】「自分は、会いたいです〜」中居正広と被害女性Aさんとのやり取り。他、中居の卒アル写真なども「今年春頃にはひどく落ち込み、長く伸びた