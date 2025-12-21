老後の支え、年金。街の高齢者からは、「年金じゃ生活するので精いっぱい」という声が聞かれました。支給日には“プチ贅沢”を楽しむ人もいますが、料理や孫へのお年玉と、年末年始は何かと出費がかさみます。年金生活の切実な事情を取材しました。■1人ランチの65歳「初めての年金」12月15日のお昼時、神奈川・川崎市の回転すしチェーンには高齢者の姿が。店内にいた年金受給者は「1皿100円ちょっとなので、1人あたり1000円以内。