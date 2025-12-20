Snow Manの宮舘涼太 が、12月26日発売の『BAILA』2・3月合併号特別版の表紙を飾る。公式SNSでは表紙ビジュアルに加え、撮影中の様子や本人からのメッセージ動画も公開され、注目を集めている。 【画像】宮舘涼太『BAILA』表紙／【動画】撮影中の様子＆メッセージ ■赤背景に映える、宮舘涼太のロイヤルな眼差し 公開された表紙カットは、赤を背景に、両腕を頭上に組んだ印象的なポーズ。少し顎を上げて視線を