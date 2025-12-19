元タレント・中居正広氏（５３）の女性トラブルの第一報が伝えられてから１９日で１年が経つ。中居氏が引退した後も個人事務所、公式サイトは存続しているため、電撃復帰説が流れている。同氏の関係者への取材でこれらが存続している背景が浮かび上がってきた。中居氏は昨年１２月１９日、女性セブンで女性トラブルを伝えられた。これを皮切りに週刊文春など多くのメディアで続報された。その中で、フジが女性トラブルを把握し