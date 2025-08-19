ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 中居正広氏の有料サイト閉鎖 残された「メッセージの部屋」に大盛り… 中居正広が芸能界引退 中居正広 エンタメ・芸能ニュース ゴシップ Smart FLASH 中居正広氏の有料サイト閉鎖 残された「メッセージの部屋」に大盛り上がり 2025年8月19日 17時13分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 中居正広氏の有料ファンクラブサイトが閉鎖されたとFLASHが伝えた 事務所の公式サイトには「メッセージの部屋」があると芸能担当記者 メッセージを送れる仕様になっており、ファンは大盛り上がりしているそう 記事を読む 関連の最新ニュース 中居正広が芸能界引退 記事時間 中居正広氏の有料サイト閉鎖 残された「メッセージの部屋」に大盛り上がり 記事時間 08/19 17:10 中居正広氏のファンクラブ閉鎖、同日に木村拓哉が意味深投稿か 記事時間 08/03 05:07 中居正広氏らの「次」？ハラスメント疑惑が噂される大物タレントが存在か おすすめ記事 【映像】人も襲う“凶暴な魚”がSNSで話題…ゴマモンガラに注意 太い歯が特徴 沖縄・国頭村で目撃 2025年8月18日 19時17分 3度の不倫でも干されない「華の85年組」清純派女優がテレビに出続ける理由──“怪演女優”としての復権と、平成スキャンダルの遺産 2025年8月15日 15時47分 「ライン越え」かと物議...坂口健太郎を甘噛み？BLACKPINKリサのMVオフショットが波紋 2025年8月18日 20時12分 〈不倫相手の正体は？〉妻は元歌手、“水泳界のレジェンド”北島康介（42）が溺れる“ちょ〜気持ちいい”不倫《直撃すると“あの名言”も…》 2025年8月19日 16時0分 YOSHIKI 「この件は直接話す？」アニメ「ダンダダン」のバンド名に疑問「自殺した俺の父の名前？」 2025年8月18日 10時49分