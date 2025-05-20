「近日中の海外移住を真剣に考えているそうです。それを実現させるためには“性暴力”のイメージを拭い去らないと国外での生活にも差しさわりがあると考えたのでしょう」（中居の知人）元フジテレビアナウンサーとのトラブルで、今年1月に引退した中居正広（52）が約4カ月の沈黙を破って“反撃”を開始した。その大きな要因に、彼の今後の人生設計が大きく影響しているというのだ。前出の知人は続ける。「ニュージーランドが海外移