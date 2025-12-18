50歳すぎてから英語に再挑戦、その理由は？（kazoka303030/stock.adobe.com）※画像はイメージまいどなニュース

50歳すぎで英語を勉強…65歳で通訳ガイドになった男性に反響

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 通訳案内士の資格を取った65歳男性の投稿が反響を呼んでいる
  • 50歳を過ぎてから独学で英語の勉強に打ち込み、56歳で合格したという
  • 「素晴らしいです」「かっこよすぎます」などのコメントが寄せられた
  • 講演会の様子
    三宅香帆、現役中学生に“言語化の技術”を伝授「思いを正確に伝えるというのは、大人でもなかなか難しい」 2025年12月18日 18時38分
  • ＜母子ポカーン＞旦那が子どもの大好きな絵本に「面白くない」発言。かわいそう…普通そんなこと言う？
    ＜母子ポカーン＞旦那が子どもの大好きな絵本に「面白くない」発言。かわいそう…普通そんなこと言う？ 2025年12月12日 21時15分
  • 山本摩也が描くビジョンとは【写真：増田美咲】
    メッシとイニエスタが「先生」　スペイン6年半で語学“学習法”…異例キャリアで磨いた思考回路 2025年12月12日 6時50分
  • 20万いいね「ローワライ」漫画家・雪野朝哉に聞く「ろう者とのやり取りが漫才になる」理由
    20万いいね「ローワライ」漫画家・雪野朝哉に聞く「ろう者とのやり取りが漫才になる」理由 2025年12月15日 7時0分
  • 開かれた分厚い本
    大学教授が断言｢情報収集のためだけに読解力を鍛える必要はない｣それでも現代人に必要な"読む力"の種類 2025年12月13日 9時15分

