観光バスに大型トラックが追突し、乗客ら18人がけがをしました。映像では、バスに突っ込んだトラックのフロント部分が大破している様子が確認できます。18日午前10時半ごろ、徳島・美馬市の徳島自動車道の上り線で「バスと大型貨物の衝突事故が発生した」と消防に通報がありました。消防などによりますと、軽トラックが単独事故を起こし観光バスが停車したところ大型トラックが追突したということで、観光バスの乗客など18人がけが