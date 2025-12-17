ニューストップ > スポーツニュース > WBCでパブリックビューイングを実施へ ネットフリックスが自治体と連… ワールド・ベースボール・クラシック Netflix スポーツニュース・トピックス 共同通信 WBCでパブリックビューイングを実施へ ネットフリックスが自治体と連携 2025年12月17日 16時16分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 来年3月開催のWBCの国内独占放送権を獲得したネットフリックス 大会期間中にパブリックビューイングを実施する方針を明らかにした 日本代表選手の出身地の自治体などと連携するとしている 記事を読む おすすめ記事 ＢＤ平手打ち騒動の江口響が引退を表明 不意打ちで相手がくも膜下出血「自分は間違ったことをしてしまった」と謝罪 2025年12月17日 11時3分 所持金7円でラブホテルを利用… さらに“ルームサービス”でエビグラタンを注文 無職の女(45)を逮捕 旭川市 2025年12月17日 6時52分 《月額39万円》超高級サウナで男女2人が死亡事故…監修の「有名タレント」がHPから削除も店の関係者が明かす「真相」 2025年12月16日 18時0分 サウナ火災で夫婦死亡 非常ボタンが“電源切れ” 2025年12月17日 8時31分 【物価高】今年最後の「年金支給日」支給額引き上げも…家計圧迫の声 年金支給日のぜいたく「635円の弁当」 2025年12月16日 15時3分