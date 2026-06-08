マンチェスター・ユナイテッドの中盤改革に、思わぬ障害が立ちはだかるかもしれない。『THE Sun』によると、ユナイテッドはアタランタのエデルソン獲得に近づいている一方で、レアル・マドリードのオーレリアン・チュアメニにも関心を寄せていたという。しかし、その状況に変化が生じているようだ。レアル・マドリードの新指揮官就任が確実視されるジョゼ・モウリーニョ氏が、チュアメニを来季構想の中心選手の一人と位置付けてお