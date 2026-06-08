資生堂パーラーから、バタークリームの豊かなコクとフランボワーズの爽やかな酸味が楽しめる新商品「ガトー アマンディーヌ オ ブール」が登場します。2026年6月20日（土）より限定店舗で発売されるほか、新たにオープンする「資生堂パーラー 二子玉川 東急フードショー店」では6月11日（木）から先行販売を実施。さらにオープン記念限定商