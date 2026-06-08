高市首相は衆議院選挙や自民党総裁選挙での誹謗中傷動画の作成をめぐり、動画の作成者とされる男性と高市首相の秘書との面識はないと改めて強調しました。高市首相「（秘書と動画作成者とされる男性の）面識があるかないかという話でしょうか？そういうことでしたら面識はないです。実際にお会いして、名刺交換をした相手の所属や氏名をちゃんと承知しているということはないということでございます」高市首相はまた中傷動画の作成