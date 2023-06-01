元ベルギー代表FWディヴォック・オリギが8日、自身の公式『X』を通じて、現役引退することを発表した。オリギはSNSを通じて、以下のようにメッセージを綴っている。「このゲームにおける僕の使命は果たされた。子供の頃の夢を叶え、最高の舞台でプレーし、最高のトロフィーを手にした。これらすべてを与えてくれた神に感謝したい」「ファンのみんな、所属してきたクラブ、チームメイト、そして家族に、ありがとうと伝えたい