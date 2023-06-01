アメリカのトランプ大統領が8日、「攻撃はただちにやめるべき」と求めたことなどを受け、イスラエルとイランは攻撃を停止すると発表しました。トランプ大統領は8日、攻撃の応酬を続けるイランとイスラエルに対し、「攻撃はただちにやめるべきだ」と呼びかけました。さらに、「双方が即時停戦を望んでいる」「平和に向けた最終交渉は進んでいる最中だ」と強調しました。こうした中、イランの中央軍司令部の報道官がイスラエルへの攻