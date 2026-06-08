25-26シーズンは終わったばかりだが、すでにバルセロナ移籍を決めたイングランド代表のアンソニー・ゴードン。エヴァートン出身のFWで、2023年に移籍したニューカッスルでさらに評価を高めた。25-26シーズンは公式戦46試合で17ゴール5アシスト。攻撃だけでなく、守備でも貢献できる現代的なFWとして知られており、ニューカッスルのハイプレスを最前線からけん引していた。そんなゴードンだが、バルセロナ加入前にイングランド代表