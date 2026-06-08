暑い季節のおしゃれは、見た目の可愛さだけでなく着心地の良さも大切ですよね。ナノ・ユニバースが公開した「Summer Fabrics - made in india -」では、風通しの良い素材感とナチュラルな表情が魅力のアイテムが勢ぞろい。ワンピースやスカート、ブラウスなど、夏の日常を心地よく彩るラインナップをご紹介します♡ made in indiaが叶える軽やかな夏服 今回のコレクションは、インドならではの繊細