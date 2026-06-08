８日、習近平氏を乗せ、平壌に到着した特別機。（平壌＝新華社記者／畢暁洋）【新華社平壌6月8日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）共産党中央委員会総書記・国家主席は8日、特別機で朝鮮の平壌に到着し、国賓としての訪問を開始した。８日、沿道で習近平氏を歓迎する人たち。（平壌＝新華社記者／燕雁）８日、沿道で習近平氏を歓迎する人たち。（平壌＝新華社記者／燕雁）８日、習近平氏を歓迎する人たち。（平壌＝新華社記者