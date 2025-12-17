母が6歳のときにいなくなり、児童擁護施設で育った葉月さなさん。中学卒業と同時に、施設を出て働き始めます。そして17歳で出産、その後結婚、離婚を経験。数奇な運命を辿りながら、行き着いた先はプロボクサーの道でした。 【写真】スポーツ未経験のシンママだったとは思えない、葉月さんの現在（9枚目/全11枚） 母が6歳のときにいなくなり夜の街を探し回った ── 30歳でプロボクサーとしてデビュー