エムケー精工が急動意。大陽線でもみ合いを上放れ、７月末につけた年初来高値５７７円を払拭、約４カ月半ぶりに新値街道に突入した。一時８６円高の６３６円まで駆け上がる場面があった。ガソリンスタンド向け洗車機や道路情報表示装置、低温貯蔵庫などメカトロ技術を駆使した商品を手掛ける。持ち前の技術力を横軸展開し、食品用充填機と協働ロボットをパッケージ化した製品の開発に成功、職人技レベルの繊細な作業