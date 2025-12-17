前澤化成工業が反発している。１６日の取引終了後、前澤工業と２０２６年６月１日に共同株式移転により経営統合することで合意したと発表した。共同持ち株会社の前澤ホールディングスを設立し、共同持ち株会社の株式を前沢工業株１株に対し１株、前沢化成株１株に対し１．１１株割り当てるとしており、両社の前日終値と割当比率を意識した動きが出ている。前沢工業は大幅続落している。上下水道施設の老朽化に伴う更新需要