3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが、17日発表の『オリコン年間ランキング 2025』作品別売上数部門で2冠を達成しました。Mrs. GREEN APPLEの作品が1位に輝いたのは、『年間デジタルアルバムランキング』と『年間ストリーミングランキング』です。『デジタルアルバムランキング』で1位となったのは、メジャーデビュー10周年記念ベストアルバム『10』。期間内に、約4.6万ダウンロードを記録した本作は、2025年7月21日付の『オリコン週