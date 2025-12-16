ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 紅白で綾瀬はるかとジェシーが初共演「電撃結婚報告しそう」の声も 綾瀬はるか ゴシップ エンタメ・芸能ニュース 日刊ゲンダイDIGITAL 紅白で綾瀬はるかとジェシーが初共演「電撃結婚報告しそう」の声も 2025年12月16日 10時55分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと NHK紅白歌合戦で司会を務める綾瀬はるかについて、ゲンダイが伝えた SixTONESのジェシーとの「初共演」に、一部で不安の声が上がったそう 2人は昨年交際が報じられており、紅白での結婚報告を懸念するファンも 記事を読む おすすめ記事 【速報】赤坂サウナ火事2人死亡 サウナ室のドアノブ外れ閉じ込められた可能性 2025年12月16日 9時22分 ロブ・ライナー監督夫妻死亡 32歳息子を逮捕 映画「スタンド･バイ･ミー」などを監督 2025年12月16日 5時12分 医師作家「完全な刑事事件です」ビンタ昏倒でくも膜下出血ブレイキングダウン選手の危険性を指摘 2025年12月16日 8時6分 【速報】個室プライベートサウナ火災で重体の男女2人が死亡…サウナ入り口付近で倒れ病院で死亡確認 東京・赤坂 2025年12月15日 16時46分 「面白ければ何でもいい」は許されない 元テレビ局員が断罪する警察24時“ヤラセ騒動”の根源とオワコン化の真相 2025年12月15日 14時52分