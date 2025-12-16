「銀座コージーコーナー」は、12月26日（金）から、ディズニーデザインの年末年始限定スイーツギフトを、全国の店舗で発売する。【写真】ミッキー＆ミニーのプリントクッキーも！お正月限定スイーツギフトの中身■2026年版お正月限定デザイン今回登場するのは、「和モダンなお正月」をテーマにした専用バッグに、ディズニーモチーフの焼菓子を詰め合わせたお正月限定のスイーツギフト。セット内容は、ミッキーマウスのアイ