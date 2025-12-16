【パリ共同】パリのルーブル美術館で15日、職員らが労働条件の改善などを求めてストライキに入り、臨時休館となった。ストが今後も続けば訪問客が増える年末の繁忙期を前に大きな混乱が生じる可能性がある。美術館にとって、10月の歴史的宝飾品窃盗事件に次ぐ打撃となった。ルーブル美術館は、窃盗事件を防げなかったとして防犯対策の不備が批判されている。フランスメディアによると、訪問客が年々増える中、労組関係者は建物