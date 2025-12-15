12月12日～14日の北米映画週末ランキングは、ディズニー映画『ズートピア2』が再びNo.1に返り咲いた。 参考：『ズートピア2』驚異的スタートダッシュ早くも正月興行の勝者は決定!? 本作は公開から17日間で全世界興行収入10億ドルを突破し、ハリウッドのアニメーション映画＆PG指定作品として史上最短記録を更新。また20日間で世界興収11億3667万ドルとなり、実写版『リロ＆スティッチ