ＴＲＵＣＫ－ＯＮＥが下げ幅を拡大している。この日午後、２４年１２月末日時点の株主を対象に実施した株主優待の提供を最後に、株主優待制度を廃止すると発表したことが嫌気されている。株主への公平な利益還元のあり方という観点から慎重に検討を重ねた結果、配当などによる利益還元を充実させていくことが適切であると判断したという。 出所：MINKABU PRESS