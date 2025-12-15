日本マクドナルドは12月19日から、「チキンマックナゲット30ピース(ソース6個付き)」を特別価格950円(通常価格1480円)で販売する「トクニナルド」キャンペーンを一部除く全国の店舗で実施する。「トクニナルド」キャンペーン○チキンマックナゲット30ピースがおトクに12月19日から12月25日までの7日間限定で、チキンマックナゲット30ピースを、530円おトクな特別価格950円(通常価格1480円)で発売する。2種類の期間限定ソース「ガー